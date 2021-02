Etoile de Bessèges: Filippo Ganna remporte en solitaire la 4e étape, Tim Wellens reste en tête du général

Après une quinzaine de kilomètres, les Français Anthony Perez (Cofidis) et Alexys Brunel (Groupama-FDJ) ainsi que l’Italien Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) passaient à l’offensive.

Filippo Ganna a remporté la quatrième étape de l’Etoile de Bessèges (2.1), samedi, entre Rousson et Saint-Siffret (152 km). L’Italien d’Ineos-Grenadiers s’est imposé en solitaire après s’être extrait d’un groupe de sept échappés à un peu moins de dix kilomètres de l’arrivée. Vainqueur vendredi, Tim Wellens (Lotto Soudal) conserve son maillot de leader à la veille du chrono final.

Le champion de Belgique Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) et Ludovic Robeet (Bingoal-Wallonie Bruxelles) se joignaient à eux après un peu plus de 30 km de course. Le peloton ne leur laissait qu’une marge de 2 minutes.