Athlétisme: Nafi Thiam s’offre une rentrée réussie

« Ma deuxième course était meilleure que la première, notamment grâce à mon départ, et je n’ai pas fait de grosse erreur, même si j’ai eu un peu le sentiment de planer sur la troisième haie », a-t-elle expliqué. « Je suis franchement contente de cette rentrée ».

Après onze mois à attendre de pouvoir enfin retrouver une compétition, Nafi Thiam a saisi l’occasion à pleines mains, ce samedi, lors du micromeeting organisé par la Ligue flamande (VAL) à Gand. Avec deux chronos identiques au centième près de 8.39, la huitième performance de sa carrière, elle a bouclé deux 60 m haies avec le sentiment du devoir accompli derrière la spécialiste Eline Berings (8.19 et 8.28).

Thiam, qui sautera en hauteur la semaine prochaine à Val-de-Reuil, en Normandie, et en longueur lors des championnats de Belgique, huit jours plus tard, n’a pas encore décidé si elle ira aux championnats d’Europe indoor de Torun (5-7 mars). Elle ne se décidera qu’à la fin du mois.

« J’ai encore le temps. Je ne veux pas prendre de décision précipitée. Je suis plus forte physiquement que l’an dernier, mais techniquement, j’ai encore du travail ! »

Lors d’un meeting disputé sans public et avec un nombre restreint de participants, la jeune sprinteuse Rani Rosius, 20 ans, qui avait « explosé » l’été dernier, a, de son côté, réussi le temps limite pour l’Euro indoor (7.28) en gagnant sa deuxième course en 7.27 après avoir déjà égalé son record personnel (7.31) lors de la première.

« Je m’étais mis beaucoup de pression parce que je voulais absolument me qualifier pour la première fois dans une épreuve individuelle dans un championnat senior », a-t-elle admis en essuyant ses larmes. « Je n’étais pas contente de ma première course, mais c’est sorti en finale. Maintenant que je suis qualifiée, je vais pouvoir courir plus relâchée… »

Sur 400 m, l’ancienne heptathlonienne Hanne Maudens a réussi un grand coup en s’imposant en 53.78 devant Paulien Couckuyt (54.13) et a ainsi posé sa candidature pour rejoindre le groupe des Belgian Cheetahs à Torun.