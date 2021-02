Eden Hazard de retour dans le championnat anglais? Chelsea songerait à rapatrier son ancienne star

Eden Hazard va-t-il faire son retour à Chelsea un an et demi seulement après son départ ? Selon la radio espagnole Onda Cero, l’idée aurait fait son chemin dans l’esprit de Marina Granovskaia, la directrice du club londonien, qui souhaiterait récupérer son ancienne star. Des discussions auraient même déjà eu lieu entre les Blues et le capitaine des Diables rouges.

Difficile cependant de croire que le Brainois, à nouveau sur la touche pour plusieurs semaines en raison d’une blessure à la cuisse gauche, envisage sérieusement de mettre fin à son aventure espagnole. Le joueur l’a déclaré à plusieurs reprises, le Real Madrid est le club de ses rêves, on l’imagine donc assez difficilement tourner les talons sans être parvenu à laisser une trace indélébile dans l’histoire des Merengue.

Le Real prêt à le laisser partir ?

Du côté du Real en revanche, leur position semble davantage floue. Dans le sillage de son imprévisible président Florentino Perez, le club, toujours à la recherche de ce qui brille le plus sur la scène européenne, pourrait être tenté de recruter à prix d’or une nouvelle superstar cet été. En ce sens, l’argent récolté dans la vente éventuelle d’Eden Hazard, dont le retour sur investissement (plus de 100 millions d’euros) se fait toujours attendre, pourrait s’avérer précieux…