80.000 doses du vaccin d’AstraZeneca livrées ce week-end, voici ceux qui en bénéficieront

Les 80.000 premières doses du vaccin du groupe pharmaceutique britannico-suédois seront livrées à la Belgique ce week-end et seront administrées dès la semaine prochaine, a affirmé samedi à l’agence Belga le président de la task force vaccination, Dirk Ramaekers.

Lire aussi Ces cow-boys liégeois qui traquent le coronavirus

Ce troisième vaccin est le troisième autorisé en Belgique pour la vaccination contre le Covid-19, après celui des laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech et celui de la société de biotechnologie américaine Moderna. Il sera dans un premier temps réservé à certains groupes prioritaires de la tranche d’âge comprise entre 18 et 55 ans.