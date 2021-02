Ostende écarte le STVV et grimpe provisoirement dans le top 4

Dès le début de match, Ostende prenait le jeu à son compte mais ni Sakala (14e), ni Theate (19e) ne parvenaient à inquiéter Schmidt. Dominateurs, les Côtiers faisaient finalement sauter le verrou trudonnaire en fin de première période via Makhtar Gueye (38e). L’attaquant se présentait seul face à Schmidt et faisait preuve de sang-froid pour glisser le cuir au fond des filets. Saint-Trond passait ensuite tout près de l’égalisation mais Theate sauvait une tentative de Caufriez (44e).

Ostende s’est imposé 3-1 face à Saint-Trond dans une rencontre comptant pour la 24e journée, la 26e effective, de Jupiler Pro League samedi. Gueye (38e, 60e) et Sakala (73e) ont inscrit les buts de la victoire pour les Côtiers qui intègrent provisoirement le top 4. Suzuki avait réduit l’écart dans les arrêts de jeu (90e+1).

Après le repos, Saint-Trond se créait une première opportunité mais Suzuki ne parvenait pas à tromper Hubert malgré un bon centre de Mboyo (50e). Ensuite, Ostende pensait doubler la mise mais Sakala butait sur Schmidt (58e). Ce n’était que partie remise pour le KVO qui obtenait un penalty 60 secondes plus tard pour une faute de main de De Ridder et Gueye plantait son deuxième but de l’après-midi pour faire 2-0 (60e).