Santiago Garcia, un joueur uruguayen de 30 ans, retrouvé mort à son domicile

Les médias argentins annoncent ce samedi que Santiago Garcia, un joueur uruguayen de 30 ans évoluant à Godoy Cruz (D1 argentine), a été retrouvé mort chez lui à Mendoza, ville située dans l’ouest de l’Argentine.

Appelés par des proches qui s’inquiétaient de ne plus avoir de nouvelles depuis plusieurs jours, la police a découvert le corps sans vie de l’attaquant dans son appartement, rapporte le quotidien sportif Olé. Des médias locaux expliquent que le joueur, qui souffrait de dépression, se serait suicidé.

Le Nacional, club dans lequel Santiago Garcia a évolué entre 2008 et 2011 et lors de la saison 2013-2014, lui a rendu hommage sur Twitter : « Il n’y a pas de mots, ni de consolation. Immense chagrin face à la mort d’un des joueurs et supporters les plus aimés de l’histoire récente de Nacional. Nous pleurons tous « El Morro. Repose en paix. »