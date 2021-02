Le FC Bruges domine Waasland-Beveren, Malines arrache la victoire de justesse au Cercle

Samedi soir, le FC Bruges s’est imposé par le plus petit écart à Waasland-Beveren (0-2). Les Brugeois peuvent remercier leur pépite Noa Lang pour ces trois points grâce à son doublé. Son premier but est tombé après 12 minutes de jeu et le deuxième a scellé la victoire dans le temps additionnel.

Les Brugeois ont dominé dans les statistiques alors que Waasland-Beveren, de son côté, n’a pas cadré un tir de la rencontre.

Dans l’autre rencontre qui se jouait simultanément, le FC Malines a arraché sa victoire au Cercle de Bruges dans les derniers instants de la rencontre grâce à un but d’Igor de Camargo.