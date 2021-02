Etats-Unis, Allemagne, Israël...: la pandémie de coronavirus dans le monde

Plus de 105.350.590 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 64.157.800 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de vendredi, 14.561 nouveaux décès et 493.140 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 3.475 nouveaux morts, le Mexique (1.368) et le Brésil (1.239).

Les Etats-Unis les plus touchés

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 459.554 décès pour 26.813.734 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 230.034 morts et 9.447.165 cas, le Mexique avec 164.290 morts (1.912.871 cas), l’Inde avec 154.918 morts (10.814.304 cas), et le Royaume-Uni avec 111.264 morts (3.911.573 cas).

L’Europe totalisait samedi à 11H00 GMT 768.009 décès pour 34.351.837 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 613.669 décès (19.410.779 cas), les Etats-Unis et le Canada 480.145 décès (27.610.360 cas), l’Asie 243.755 décès (15.422.319 cas), le Moyen-Orient 98.928 décès (4.876.538 cas), l’Afrique 94.186 décès (3.646.981 cas), et l’Océanie 945 décès (31.778 cas).

Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées. Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du total réel de contaminations, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques restant toujours non détectée.

Allemagne: situation «loin d’être sous contrôle»

La situation sanitaire est «loin d’être sous contrôle» en Allemagne où sont en train de se diffuser, malgré des restrictions draconiennes, des variants du coronavirus, a prévenu le directeur de l’institut Robert Koch.

Déconfinement progressif en Israël

Le confinement en vigueur depuis plus d’un mois en Israël sera progressivement levé à partir de dimanche, mais les vols internationaux restent suspendus jusqu’au 20 février, a indiqué le gouvernement.

La Belgique

Après plusieurs jours de baisse, le nombre d’hospitalisations est reparti à la hausse. Entre le 30 janvier et le 5 février, en moyenne 124 personnes contaminées par le Sars-Cov-2 ont ainsi été admises chaque jour à l’hôpital en Belgique, ce qui représente une progression de 3 % par rapport à la période de sept jours précédente, selon les chiffres de l’institut de santé publique Sciensano publiés samedi matin.

Autre indicateur à suivre une courbe ascendante – mais, ici, depuis de très nombreux jours : les contaminations. Le nombre moyen d’infections au coronavirus s’élèvait en effet à 2.347 par jour entre le 27 janvier et le 2 février, en hausse de 4 % par rapport à la semaine précédente. Le pays en totalise à présent 721.432 depuis la mi-mars, soit 2.585 de plus que le bilan de vendredi matin.

Pour le quatrième jour d’affilée, le nombre de décès dus au Covid-19 était en recul de près de 20 %. La moyenne était ainsi de 40,7 par jour sur la période entre le 27 janvier et le 2 février, en recul de 19 % par rapport à la période de calcul précédente.