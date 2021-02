Mehdi Carcela après le partage du Standard contre OHL (1-1): «On méritait la victoire»

On méritait plus ce soir, on s’est créé des occasions, mais on a manqué un de chance devant les buts », déclarait Mehdi Carcela au micro de la Pro League à l’issue de la rencontre. « Ça a manqué de combinaisons dans la partie de terrain adverse. Quand on rate des occasions, ça devient difficile de s’imposer. »

« On a vraiment bien joué »

Arnaud Bodart a rejoint les vestiaires avec un petit sentiment de regret. « On a concédé très peu d’occasions, on a deux grosses occasions, et pour le même prix, on mène de deux buts à la pause. Si on met nos occasions, on ne finit pas ce match sur un nul. On a vraiment bien joué, surtout en première période. »

Pour le portier des Rouches, il faudra se montrer plus efficace lors des prochaines confrontations. « À nous de faire le boulot lors des prochains matches. Il faut qu’on continue de la sorte, ne pas se poser de questions et aller de l’avant. »