Météo: double alerte de l’IRM au froid et aux conditions glissantes

Alerte au froid

L’IRM a lancé une alerte jaune au froid du u 08/02 00h au 11/02 00h. A partir de lundi et au moins jusqu'à mercredi, la masse d'air devrait nettement se refroidir avec des températures maximales restant négatives sur de nombreuses régions du nord du sillon Sambre-et-Meuse au moins. Sur l'ensemble des provinces flamandes, les maximas seront proches voire légèrement inférieurs à -3 degrés lundi, mardi et mercredi. Sur la province de Brabant-Wallon et le nord de la province de Hainaut, les maximas seront proches voire légèrement inférieurs à -3 degrés mardi et mercredi. Sur les provinces de Namur et de Liège, les maximas seront proches voire légèrement inférieurs à -3 degrés mercredi. Les minima pourraient eux chuter régulièrement entre -5 et -10 degrés les nuits (voire localement moins). L'évolution de cette période froide devient plus incertaine à partir de jeudi et demandera confirmation lors des prochaines mises à jour de l‘IRM.