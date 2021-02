Open d’Australie: Novak Djokovic favori du premier Grand Chelem de l’année à Melbourne

« Je me sens effectivement comme à la maison, et particulièrement sur le Rod Laver », a déclaré cette semaine le Serbe au sujet du principal court du complexe du Melbourne Park qui accueille le premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Et il est bien préparé. « Quand on sort d’un bloc d’entraînement intensif et à quelques jours de l’ATP Cup et l’Open d’Australie, tu ne veux pas prendre trop de risques », a-t-il dit pour expliquer avoir privilégié une séance de kiné, quitte à manquer le premier set d’un match exhibition le 29 janvier.