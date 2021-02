Au sommet de son art avec le Club de Bruges, pourquoi Noa Lang a-t-il quitté l'Ajax pour rejoindre la Belgique? (vidéos)

Noa Lang a une fois de plus ébloui toute la Belgique de son talent ce samedi, en inscrivant les deux seuls buts de la victoire du Club de Bruges en déplacement à Waasland-Beveren (0-2). Élu joueur du mois de janvier en D1A, le Néerlandais de 21 ans compte déjà 11 buts et 7 passes décisives en à peine 18 matches de championnat, dont 8 goals et 5 assists sur ses 8 dernières sorties. Des statistiques époustouflantes qui posent la question suivante : pourquoi l’Ajax, excellent club formateur habitué à réaliser de grosses plus values en vendant ses joueurs, s’est-il débarrassé d’un tel talent pour 6 millions d’euros, il y a quatre mois à peine ? Lancé dans le grand bain à la fin de la saison 2018-2019 avec l’équipe première de l’Ajax Amsterdam, Noa Lang n’avait eu besoin que de deux minutes pour distiller son premier assist avec le club ajacide. Début décembre 2019, le Néerlandais âgé de 20 ans à l’époque est titularisé pour la première fois par Erik Ten Hag. Résultat : trois buts inscrits pour permettre à l’Ajax de s’imposer à Twente, et Lang est devenu le premier joueur à inscrire un triplé pour sa première titularisation avec le club d’Amsterdam depuis 1959.

Barré par des problèmes disciplinaires et une concurrence féroce Et pourtant, l’ailier du FC Bruges ne compte à ce jour que 13 apparitions et seulement 4 titularisations avec l’Ajax. Une situation qui s’explique notamment par ses problèmes de disciplines de l’époque, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. « Noa peut évoluer en 10, à gauche et à droite, mais il manque de patience. Il quitte son poste et démantèle l’organisation. Il doit aussi apprendre à défendre. Noa est surtout bon dans le camp adverse, dans des espaces réduits. Il a en plus le sens du but », avait déclaré Erik Ten Hag à l’époque. Noa Lang était aussi connu pour sa grande gueule et son manque de professionnalisme en dehors des terrains, où il a commis de nombreuses frasques : « Je n’avais pas encore pris conscience des implications du professionnalisme », a-t-il admis au Volkskrant fin 2019.