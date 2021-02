Une tempête de neige historique s’abat sur les Pays-Bas, les trains à l’arrêt

Les chutes de neige ont commencé dans la nuit de samedi à dimanche et devraient se prolonger dimanche, accompagnées de beaucoup de vent. Les chutes de neige diminueront ensuite dimanche soir, tout comme le vent durant la nuit. Une semaine avec un temps froid d’hiver suivra, avec même une possibilité de vague de froid.

La dernière grosse tempête de neige aux Pays-Bas date de 1985, lorsqu’il avait neigé les 8 et 9 janvier avec un vent de tempête. L’épisode de ce genre le plus important et le plus perturbateur a été celui du 14 février 1979 lorsque le blizzard avait duré 90 heures et produit des dunes de neige de 3 à 6 mètres de hauteur.

Durant ce siècle, il n’y a eu une tempête de neige officielle qu’en janvier 2010.

Les trains à l’arrêt

Les trains ne circuleront pas, aux Pays-Bas, avant 12h00 ce dimanche au plus tôt en raison du mauvais temps, a annoncé l’entreprise ferroviaire NS. L’aéroport d’Eindhoven restera également fermé jusqu’à midi, a-t-il signalé via Twitter. Quant à l’aéroport de Schiphol, il a indiqué, sur son site web, que les vols pouvaient être retardés ou annulés en raison des conditions météorologiques.

Les régions les plus touchées sont celles de l’Achterhoek (est) et autour de la ville Nimègue, où un matelas de 10 à 20 cm de poudreuse a été mesuré.

Les vents balaient aussi le territoire entrainant la chute de plusieurs arbres sur les autoroutes.

Et en Belgique ?

Dimanche, quelques chutes de neige se produiront encore en Flandre, puis le temps redeviendra plus sec à partir du sud. Les maxima iront de 2 degrés en Campine à 5 degrés dans le sud du pays. Lundi, il fera froid avec encore quelques chutes de neige résiduelles. A partir de mardi, l’Institut royal météorologique prévoit un temps plus sec mais très froid.

Ce dimanche, la nébulosité sera abondante avec de la neige en Flandre et encore un peu de pluie sur le sud du pays. Quelques pluies verglaçantes sont encore possibles sur le centre. En cours de journée, le temps redeviendra progressivement plus sec à partir du sud. Les maxima varieront entre 2 degrés en Campine et 5 degrés en Gaume. Le vent de nord-est sera modéré à assez fort, le long du littoral parfois fort. Sur le sud du pays, il sera faible à modéré de direction variable.

La nuit prochaine sera froide avec des minima de 0 degré en Gaume à 6 degrés en Campine. Le ciel restera très nuageux, avec par endroits encore un peu de neige et encore un risque de pluies verglaçantes sud le sud du pays. Le vent sera modéré et parfois encore assez fort le long du littoral et sur le nord du pays.

Lundi, le temps sera froid et nuageux avec parfois risque de quelques faibles chutes de neige. Les maxima ne dépasseront pas 1 degré dans le sud du pays et 5 degrés dans le nord. Le vent sera souvent modéré et plutôt faible dans le sud-est du pays.

Mardi, les courants d’est froids se maintiendront sur le pays. Les températures resteront même négatives en journée avec des maxima de 4 degrés dans le centre. Le temps restera généralement sec, même si quelques faibles chutes de neige seront encore possibles le matin. L’après-midi, quelques éclaircies se dessineront.