Convaincu par ses performances, Leicester souhaite prolonger Youri Tielemans

Youri Tielemans brille avec Leicester City cette saison, et les Foxes figurent actuellement sur le podium de la Premier League. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en championnat cette saison, le Belge occupe un rôle majeur dans l’entrejeu des Foxes et pourrait être récompensé avec une prolongation de son contrat et une belle revalorisation à la clé. Si les discussions ne sont pas encore en cours, Brendan Rodgers, le coach de Leicester, a confirmé que celles-ci ne devraient pas tarder, à deux ans et demi de la fin du contrat de Tielemans.

« Youri est un joueur très important pour nous. C’est un gars fantastique avec qui travailler. Son contrat durera encore deux ans, mais je sais que le club discutera avec lui et ses agents », a déclaré Rodgers dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.