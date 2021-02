Le magnifique geste fair-play d’Andrea Belotti (Torino), qui fait retirer un carton jaune à son adversaire (vidéo)

L’Atalanta et le Torino ont partagé l’enjeu ce samedi, au terme d’un match nul spectaculaire (3-3). Et Andrea Belotti s’est mis en avant par un geste fair-play remarquable. Alors que son équipe était menée 3-0 après un peu plus d’une demi-heure de jeu, l’attaquant italien a semblé se faire faucher à l’entrée du rectangle par Cristian Romero. L’arbitre n’a pas hésité et a directement sifflé faute et dégainé le carton jaune, avant que le joueur italien ne fasse signe qu’il n’y avait pas faute. Le carton jaune a alors été annulé, et Belotti a rendu le ballon à l’équipe adverse.

L’Italien a ensuite remis son équipe sur les bons rails en inscrivant un goal moins d’un quart plus tard, avant que le Torino ne crée l’exploit de revenir de 3-0 à 3-3 pour arracher le point du match nul.