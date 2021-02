Près de 3.500 tests alcool et drogues au volant ce week-end à Bruxelles et Laeken

Près de 3.500 tests alcool et drogues ont été réalisés sur des conducteurs, durant les soirées de vendredi et samedi, dans le centre de Bruxelles et à Laeken, selon les derniers résultats communiqués dimanche après-midi sur Twitter par la police de Bruxelles-Ixelles. Au total, 49 automobilistes étaient en infraction.

Les contrôles de samedi soir ont eu lieu sur les avenues Houba de Strooper et Van Praet à Laeken, ainsi que place Poelaert et rue Belliard à Bruxelles. Ils se sont étalés de 18h30 à 01h15 du matin. Sur les 2.023 tests réalisés, 26 étaient positifs pour l’alcool et deux pour les drogues. Le taux d’alcoolémie maximal mesuré était de 2,32 grammes d’alcool par litre de sang. Les policiers ont procédé à cinq retraits de permis de conduire.

Des PV pour non-respect des mesures sanitaires

Vendredi, les contrôles ont eu lieu entre 16h30 et 00h30 place Poelaert et rue Belliard. Sur les 1.439 automobilistes contrôlés, 18 étaient positifs pour l’alcool et cinq pour les drogues. La police a procédé à sept retraits de permis de conduire. Le taux d’alcoolémie maximal mesuré était alors de 1,68 gramme d’alcool par litre de sang.