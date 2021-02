Anouar Ait El Hadj, homme du match lors de la victoire d’Anderlecht à Genk: «Je dois encore confirmer»

Anouar Ait El Hadj : « Ca fait plaisir d’être homme du match encore une fois. Je dois confirmer rencontre après rencontre. Je ne suis pas mis directement dans le match (sur l’erreur qui amène le but de Genk, NDLR). Je savais que c’était de ma faute mais je ne me suis pas mis de pression. Il fallait se ressaisir et prendre les trois points ».

« Il y a des gens qui n’arrivent pas à revenir dans le match mais je me dis qu’il reste du temps derrière. Je ne pensais qu’à une chose ‘tirer, tirer’ et je pense que je n’aurais pas dormi si j’avais raté. Je dédie ce match et ce but à toute ma famille. »

« Il n’y a pas grand-chose à retenir mais ce genre de match me motive. J’étais plutôt confiant d’un point de vue du collectif. On ne peut pas se permettre après le premier but de se relâcher. Il n’y a pas d’excuse. »

Bastien Toma : « On a fait la mauvaise opération ce soir. On commence bien avec Théo mais on prend deux buts qu’on peut éviter. On doit aller de l’avant et se concentrer sur le match de Coupe qui est un derby. J’ai essayé de faire de mon mieux mais ça n’a pas marché donc il faudra faire plus la prochaine fois. Il reste des matches et à nous de prendre le plus de points jusqu’à la fin en se battant ».

Hannes Delcroix : « C’est un match très important comme tous les autres matches. On était bien préparé, il y avait beaucoup d’intensité. Je pense qu’on a fait un bon match et on pouvait marquer d’autres buts. On n’a pas gardé le zéro malheureusement. Sur le premier but, on n’était pas concentré mais ça arrive. On a bien réagi par la suite. Ait El Hadj a fait un bon match comme tout le monde, c’est un sport collectif. Tout le monde a fait son boulot ».

Josh Cullen : « C’était un déplacement difficile mais on a bien fait ce soir. On a tout donné et on est heureux du résultat. Je pense que deux buts sont suffisants ce soir mais on va continuer de se créer des occasions. On est revenu en étant mené. Le classement sera important à la fin de la saison. On va se concentrer sur le prochain match ».