Vincent Kompany après la victoire d’Anderlecht à Genk: «Content du résultat mais je reste calme»

Le Sporting d’Anderlecht a décroché une victoire importante en championnat lors de son déplacement à Genk dimanche soir. Un succès qui fait du bien au moral des Mauves alors que la fin de la phase classique arrive à grands pas. Vincent Kompany : « Je pense que les garçons peuvent être fiers de ce qu’ils ont fait aujourd’hui. On est resté soudé à chaque moment du match. On encaisse après deux minutes et on n’a rien changé. On a continué à jouer, à presser et à ne donner aucun espace. On est content du résultat mais je reste calme. C’est le premier match de ce ‘mini-championnat’ ».

« Il se trompe, il n’est pas responsable sur le but. Il veut prendre la responsabilité pour ses collègues. On a des principes qu’on travaille à l’entraînement. Pour moi, le plus important c’est Anouar, au-delà de ses qualités, de sa vision du jeu, il a un volume de jeu énorme. Il a fait 13,5km par match, il y a très peu de joueurs qui peuvent avoir son profil. Je reste calme car même pour lui c’est une étape logique ce premier but ».

John van den Brom : « Je suis déçu vraiment. Déçu par rapport à la manière dont on a joué. On a prêté énormément d’attention à cette rencontre lors des entraînements et on n’a rien vu en première mi-temps. finalement, peu importe le système, si vous êtes prévisible au ballon et si vous créez si peu, vous allez connaître des difficultés. Ils jouent bien au foot et ce n’est pas nouveau. C’est une défaite logique ».