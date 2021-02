Charleroi perd encore deux points: «Ce n’est pas la première fois qu’on recule», avoue Benchaib

Il aura fallu moins d’une minute aux Zèbres pour prendre les devants dans la partie, ce dimanche face à Zulte Waregem. Sur une action limpide, qui avait pour origine un long ballon de Botaka, le cuir a fini par arriver dans les pieds de Benchaib, avec le concours de la paire iranienne Rezaei-Gholizadeh, l’ancien Lokerenois concluant avec sang-froid. « À l’entraînement, c’est le genre d’action que l’on essaie de répéter », souriait le joueur de 22 ans après la rencontre. « On échange souvent nos positions, avec Ali (Gholizadeh) et Mama (Fall), en essayant de me trouver entre les lignes. En première mi-temps, les 30 premières minutes ont d’ailleurs été intéressantes à ce titre. Mais on a ensuite reculé et cela a été notre erreur, ce dimanche. Ce n’est pas la première fois que l’on fait ça après avoir marqué. On doit vraiment travailler là-dessus et essayer de continuer à aller de l’avant quand on a la mainmise sur le match. »

Mais les Carolos ont donc finalement été pris au piège en pliant avant de craquer dans les derniers instants, ce qui donnait au partage final un sentiment de défaite. « Ça fait vraiment mal. On a pourtant travaillé pour gagner ce dimanche, et même toute la semaine. C’est dur de terminer la rencontre de cette manière », ajoutait le technicien carolo, qui ne pouvait s’empêcher d’avoir un regard inquiet vers le classement, avec un œil optimiste malgré tout. « On ne doit pas oublier le Top 4. On ne doit rien lâcher. On sait que ça tourne très vite, le foot. »