Pour cette nouvelle enquête collaborative, les datajournalistes du « Monde » sont parvenus à reconstituer le registre luxembourgeois « dans le sens contraire. » En plus d’un listing de toutes les sociétés existantes, ils ont également pu reconstituer la liste de l’ensemble des personnes qui les détiennent (plus de 117.000 noms). Ainsi que leur nationalité et date de naissance.

« Le Soir » et ses 16 partenaires se sont alors associés pour faire parler ces données qui jettent un regard inédit sur la place financière grand-ducale. Les résultats seront publiés durant trois jours, jusque mercredi.

Parmi les révélations : 10.000 Belges détiennent une société au Luxembourg.