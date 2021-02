OpenLux - Plus de 10.000 Belges détiennent une société au Luxembourg (PRESS)

Ces documents renseignant de manière exhaustive l'activité et l'actionnariat des 140.165 entreprises actives au Luxembourg ont été collectées par la rédaction du journal Le Monde et le projet OCCRP pour "Organized crime and corruption reporting project".

Les Belges sont, après les Français, la deuxième nationalité étrangère la plus représentée dans le registre du commerce luxembourgeois. Pas moins de 10.066 Belges ont créé une ou plusieurs sociétés au Luxembourg, les Français sont 14.704 a avoir fait de même et les Luxembourgeois 14.531.