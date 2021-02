Super Bowl: le légendaire Tom Brady mène Tampa Bay vers la victoire et décroche un 7e sacre personnel (vidéo)

Le quarterback, dont beaucoup pensaient à tort que le pantagruélique palmarès, bâti pendant deux décennies sous le maillot des New England Patriots (six sacres), ne pouvait pas plus grossir avec Tampa Bay, a démontré qu’il n’est toujours pas rassasié et que le temps n’avait pas d’emprise sur lui.

«Je suis si fier des gars, on avait confiance en nous, on savait qu’on gagnerait ce soir, n’est-ce pas?», a-t-il dit en s’adressant aux quelque 25.000 spectateurs présents au Raymond James Stadium pour assister à cet évènement planétaire, en dépit de la pandémie de coronavirus qui sévit aux Etats-Unis.

Celui qui ne se contente pas de cumuler les records en tous genre, mais de les rendre imbattables, a plié la rencontre en réussissant trois touchdowns aux lancers en première période.

Son bras, qui n’a jamais tremblé, a notamment trouvé deux fois Rob Gronkowski aux premier et deuxième quart-temps. Et les fans des Patriots, qui ne se sont pas qualifiés en play-offs cette saison, de voir, certainement déprimés, que la connexion fonctionnait encore à merveille entre le quarterback et le receveur, qui leur avaient offert trois Super Bowls (2015, 2017, 2019).

Avec «Gronk», qui a décidé de reprendre en l’an passé sa carrière stoppée début 2019, en profitent pour dépasser Joe Montana/Jerry Rice au rang des passeurs-receveurs les plus prolifique dans l’histoire des play-offs (14 touchdowns à 12).

En face, Patrick Mahomes, de 18 ans son cadet, appelé à marcher dans ses pas sur la route d’un Panthéon dont seul Brady détient les clés, n’a jamais su trouver la solution face à une défense floridienne extrêmement dissuasive. Ses rares lancers atteignant leur cible n’ont fait que rapprocher suffisamment les Chiefs pour inscrire trois tirs au but.

Dans un tout autre état d’esprit, Bruce Arians, sorti de sa retraite en 2019 pour guider Tampa Bay à un deuxième sacre depuis 2003, pouvait être heureux. Il a aussi fait l’histoire, comme Sarah Thomas, première femme à arbitrer un Super Bowl, en devenant à 68 ans l’entraîneur le plus âgé à soulever le trophée Vince Lombardi.

Pour Patrick Mahomes, enfin, ce premier revers dans une finale, il le concède à plate couture contre le plus grand joueur de tous les temps, qui peut désormais se targuer d’avoir soulevé à lui seul plus de trophées Vince-Lombardi que n’importe quelle équipe (New England et Pittsburgh ont été six fois champions).

Et que ceux qui auraient la farfelue idée de marcher dans ses pas, soient prévenus: «bien sûr que je continue», a promis répété Brady qui a répété vouloir jouer au moins jusqu’à 45 ans.