Open d’Australie : Osaka et Serena Williams passent le 1er tour sans encombre, Zverev et Thiem également

Ça y est ! La saison 2021 est vraiment lancée malgré toujours les affres liées au coronavirus et surtout grâce aux énormes efforts de la Fédération australienne qui a rendu possible le rassemblement à Melbourne du grand cirque tennistique (plus de 1.000 personnes venant des quatre coins du monde) en pleine pandémie ! Avec, aussi, le retour d’un public de 30.000 personnes par jour qui donne un fameux bol d’air frais et d’espoir au monde. Un bas les masques auquel on n’est plus habitué…