Coronavirus: peu de contrôles de quarantaine en Flandre

Dans la pratique, cela conduit rarement à un contrôle. « La réalité est que les municipalités reçoivent de longues listes de tous les habitants qui doivent être mis en quarantaine. Mais on ne sait pas s’il s’agit en fait de personnes infectées, de personnes ayant eu un contact à haut risque ou de personnes revenant d’une zone rouge à l’étranger », déclare Nathalie Debast, porte-parole de l’Association des villes et communes flamandes.

Les longues listes, sans distinction, rendent un contrôle efficace particulièrement difficile. L’association des villes et communes flamandes demande donc instamment que des listes de quarantaine plus détaillées soient envoyées aux communes, « afin que nous sachions au moins quelles personnes ont effectivement été testées positives. Cela permettrait un contrôle plus ciblé et permettrait aux communes de fixer des priorités avec les ressources limitées dont elles disposent aujourd’hui ».