Météo hivernale: embarras de circulation sur les routes, des retards possibles sur le rail

«C’était une heure de pointe difficile en raison des conditions hivernales», selon M. Bruyninckx. «En Flandre, il n’y avait pas tant d’embouteillages, mais il y avait des ralentissements à cause des chutes de neige et des routes glissantes».

Le porte-parole du centre flamand du trafic explique que les conducteurs se sont bien adaptés aux conditions hivernales et que presque aucun accident n’a été constaté.

Le trafic est plus fluide depuis la fin de l’heure de pointe. Les autoroutes du nord du pays sont praticables, mais M. Bruyninckx appelle les conducteurs à la plus grande vigilance.

Le trafic sur les routes wallonnes est fluide et aucun embarras majeur n’a été constaté lundi matin, a fait savoir le porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures, François Franquinet. «Les provinces du sud du pays ont été moins touchées par les chutes de neige que celles du nord, à l’exception du Brabant wallon et du Hainaut», a-t-il indiqué.

«Nous connaissons un épisode de froid exceptionnel, mais les chutes de neige ne sont pas très importantes en Wallonie. Le risque sur les routes sera plutôt le verglas», selon M. Franquinet. «La situation nécessite la plus grande prudence.»

L’ensemble des districts du réseau sont mobilisés et évaluent la situation quotidiennement. Plus de 40.000 tonnes de sel sont disponibles. Le plan hiver sur les routes wallonnes a été activé depuis le 15 novembre dernier et le sera jusqu’au 15 avril.

Conditions glissantes dans tout le pays jusque mardi matin

L’Institut royal météorologique (IRM) met en garde lundi matin contre des conditions glissantes sur tout le pays, dès l’aube et jusqu’à mardi matin.

Lundi et la nuit prochaine, quelques chutes de neige, généralement peu importantes, se produiront encore par endroits (1 à 3 cm). Des plaques de glace pourront également rendre les routes glissantes par endroits.

L’IRM lance un avertissement « jaune » aux conditions glissantes sur tout le territoire, soit pour prévisions de 1 à 5 cm de neige fraîche en 6 heures, ou 5 à 10 cm de neige fraîche en 24 heures, ou du verglas (très) localisé, ou encore des plaques de givre ou de glace.

La Cellule d’Action routière (CAR), composée du Centre régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police fédérale de la route, est activée. « La vigilance est renforcée et la situation sur le réseau routier wallon fait l’objet d’un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates. À l’heure actuelle, aucune mesure de restriction relative à la circulation des poids lourds de plus de 13 mètres n’est envisagée », a fait savoir la CAR lundi matin.

Vu les prévisions, le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la Police fédérale de la route recommandent à tous les usagers de « rester prudents, vigilants et d’adapter leur vitesse s’ils doivent emprunter le réseau routier ».

Des lignes supprimées au TEC, des retards possibles sur le rail et à la Stib

Le TEC a annoncé qu’une partie de son réseau était perturbé ce lundi matin en raison des conditions climatiques, a fait savoir la société de transport en commun wallonne. Plusieurs lignes ont notamment été supprimées. A la Stib, les perturbations sont «assez limitées», tandis qu’il n’y a pas de gros soucis sur le rail, hormis quelques retards possibles.

Sur le réseau du TEC, plusieurs lignes ont été supprimées dans le Hainaut. Ailleurs, un grand nombre de lignes ont été adaptées. Toutes les informations sont accessibles à l’adresse: www.letec.be/#/View/Plan_intemperies/3761.

La Stib a quant à elle annoncé qu’"il y a eu un souci avec 8 lignes de bus tôt ce matin en raison des dernières chutes de neige mais tout est rétabli», confirmait lundi matin avant 08h00 une porte-parole. Seul un bus de la ligne 60 - à hauteur de l’Observatoire - et un aiguillage - sur la ligne de tram 3 à hauteur du Quai des usines - provoquaient quelques perturbations. La porte-parole de la société de transport en commun bruxelloise a confirmé que les perturbations étaient «assez limitées» de manière générale.

Sur le rail, «il n’y a pas vraiment de problèmes majeurs pour l’instant. Toutes les lignes sont opérationnelles. Les trains circulent partout, mais ils peuvent être retardés», a précisé le porte-parole Bart Crols.

Le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel a, par ailleurs, activé son plan hivernal. Cela signifie que des dizaines d’équipes d’intervention mobiles sont en attente. Des inspections préventives ont déjà été effectuées au cours des derniers mois, et des stocks suffisants de sable, de sel et de produits antigel ont été stockés.

Au nord du pays, la société de transport public flamande De Lijn signale de «légères perturbations» dues au temps hivernal. «Il y a un léger retard», a-t-elle précisé. «Mais toutes les lignes sont en service».