Soldes: un produit high-tech sur trois est plus cher qu’en décembre, selon Tests Achats

Test Achats a comparé les prix de plusieurs produits high-tech au moment du « Black Friday » et durant les soldes. L’étude de l’association estime que sur les 77 produits comparés, 51 produits « avaient un prix barré égal ou plus bas que le prix moyen de décembre ; 26 produits avaient un prix barré plus élevé que le prix moyen de décembre. Soit un sur 3 pratiquement. »

L’étude concerne les prix de smartphones, tablettes, télés, montres connectées, enceintes portables casques audio et imprimantes, explique la porte-parole Julie Frère à nos confrères de La Capitale, « mais aussi de l’électro avec des machines à expresso, des robots culinaires, des micro-ondes, des centrales vapeur, des sèche-linge, des aspirateurs et des machines à laver. »

Test Achats note des différences de prix entre les soldes d’hiver et le « Black Friday » : 21 produits (27 %) ont un prix plus élevé que le Black Friday ; 34 produits (56 %) ont un prix plus bas ; 13 produits (17 %) ont un prix identique.