Guendouzi choqué par Fellaini, ébloui par Eden Hazard et De Bruyne (vidéo)

Dans un premier temps, il avoue que le joueur qu’il a détesté affronter se nomme Marouane Fellaini. Il m’a tiré les cheveux en plein match à l’époque où lui, il avait coupé les siens. Tirer les cheveux, on ne me l’avait jamais fait, c’est le gars qui m’a le plus choqué sur un terrain », affirme-t-il. Ce fait de match remonte à l’époque où Guendouzi évoluait à Arsenal et Fellaini à Manchester United.

Un Diable rouge l’a heurté, un autre par contre l’a ébloui, à savoir Eden Hazard lorsque ce dernier évoluait à Chelsea. « C’est le joueur qui m’a le plus impressionné en match notamment, malheureusement pour nous, quand on a perdu la finale de l’Europa League 3-0 (ndlr, le score était de … 4-1)», note le joueur français. Il est vrai que ce soir-là, Eden Hazard, élu homme du match, a disputé sans doute l’une des plus belles rencontres de sa carrière en inscrivant notamment deux buts.

Enfin, il classe parmi les 4 meilleurs joueurs du monde Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sergio et … Kevin De Bruyne. Ce dernier est, pour lui, tout simplement le meilleur joueur en Premier League. « C’est quelqu’un qui est omniprésent par sa qualité de passe, par sa vision du jeu. Pour moi, il fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde », conclut-il