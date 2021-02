Coronavirus: sans plan clair de vaccination prioritaire, les enseignants envisagent des actions

Le front commun syndical de l’enseignement exige un plan clair de vaccination prioritaire pour les personnels de l’enseignement, seul moyen de retrouver l’école telle qu’elle doit être, a-t-il fait savoir lundi dans un communiqué.

Réuni ce lundi, le front commun syndical a exprimé son mécontentement sur plusieurs points. Il déplore « amèrement » les décisions prises en matière de priorisation à la vaccination. Il dénonce aussi « les faux espoirs » nés des déclarations des gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne et marque sa colère face « au manque de considération à l’encontre des professionnels de l’enseignement alors que ces derniers ont continué à encadrer les élèves et les étudiants malgré des conditions sanitaires souvent précaires et aléatoires ».