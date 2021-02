Meli et la marque la plus connue de miel aux Pays-Bas unissent leurs forces

La fusion doit renforcer notamment la position des deux entreprises familiales sur le marché européen.

Pour les amateurs de miel, cette collaboration offrira un assortiment plus vaste en miel et produits dérivés. La gamme de miel liquide ou solide, les gaufres au miel ou le choco au miel seront complétés par des variétés de miel uniques et des produits cosmétiques de de Traay.

Meli et de Traay continueront d'exister en tant que deux entités distinctes, l'une à Furnes et l'autre à Lelystad, continuant de fonctionner comme aujourd'hui. Les 55 collaborateurs de Meli et les 60 de de Traay resteront également en fonction.