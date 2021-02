Januzaj et Casteels rayons de soleil d’un week-end plutôt calme pour les Diables rouges à l’étranger (vidéos)

C’est moins la joie du côté de Dortmund où le Borussia a concédé une 3e défaite en 4 matches face à Fribourg (2-1). Le BVB souffre sans Axel Witsel, Thomas Meunier et Thorgan Hazard, tous les trois blessés. Dortmund est 6e avec 32 points... à 16 longueurs déjà du Bayern Münich, vainqueur 0-1 contre le Hertha Berlin de Dodi Lukebakio, titulaire et remplacé à la 81e minute. Les Berlinois sont à égalité de points avec le dernier relégable après quatre défaites consécutives.

Angleterre

Week-end calme pour les Belges en Premier League. Le duel d’anciens anderlechtois entre Leander Dendoncker et Youri Tielemans, tous les deux présents 90 minutes, s’est soldé par un match nul. Wolverhampton et Leicester ont en effet partatgé 0-0 et font du surplace au classement. Timothy Castagne et Dennis Praet, blessés, étaient absents.

Toby Alderweireld a lui retrouvé le sourire en gagnant 2-0 contre West Bromwich avec Tottenham, affaibli par trois défaites consécutives. Les Spurs sont 8es de Premier League avec 36 points.

Espagne

La bonne nouvelle de la fin de semaine arrive depuis l’Espagne avec un assist au compteur pour Adnan Januzaj. Titularisé pour la première fois depuis mi-décembre, le Diable rouge a offert uen passe décisive pour le 3e but de son équipe la Real Sociedad, victorieuse 4-1 contre Cadix. Une belle façon pour lui de retrouver un peu de confiance après sa blessure et d’offrir une victoire en championnat à son équipe après plus d’un moins d’abstinence.

Victoire aussi pour le Real Madrid (1-2 contre Huesca grâce à un doublé de Raphael Varane) qui doit toujours se passer d’Eden Hazard, aux prises avec une nouvelle blessure. Thibaut Courtois était en revanche titulaire et a une nouvelle fois été décisif.

France

Jérémy Doku a participé au parage 0-0 de Rennes à Lens. Pour la deuxième fois depuis fin novembre, le jeune Diable rouge n’était pas titularisé par son coach. Il est monté au jeu dans le dernier quart d’heure sans parvenir à faire la différence.

Italie

Des victoires mais pas de grandes prestations pour Romelu Lukaku et Alexis Saelemaekers en Serie A. L’avant-centre belge ne s’est pas montré bien dangereux lors de Fiorentina - Inter (0-2) si ce n’est sur un coup de tête trop enlevé.

L’ailier des Rossoneri a lui débuté la rencontre avec l’AC Milan contre Crotone (4-0) mais a été remplacé à la pause après une carte jaune et une prestation pas particulièrement convaincante. On notera aussi que Naples a été battu 2-1 par le Genoa sans Dries Mertens qui tarde à revenir après sa blessure à la cheville.