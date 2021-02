Benoît Paire dérape après son élimination à l’Open d’Australie: «Leur tournoi, c’est de la merde»

« Je n’ai pas signé pour ça ! J’ai signé pour quatorze jours où je peux m’entraîner, un truc où, justement il n’y avait pas beaucoup de monde dans le vol pour, dans le cas d’une personne contaminée, qu’il n’y ait qu’une seule petite section concernée. Moi j’ai voyagé tout seul en business, je n’ai vu personne du voyage, je suis allé tout seul à l’Hyatt, parce qu’il n’y avait personne et que c’était le vol des qualifiés. Je n’ai pas croisé une personne de tout le voyage. Et là, il y a un cas positif dans le vol et tout le vol est en quarantaine ! Je n’ai pas signé pour ça ! », a-t-il expliqué.

Paire a également affirmé qu’on prenait « les joueurs pour des cons » et a dénoncé une dizparité de traitement vis-à-vis des joueurs. « Il y a aussi eu un cas positif sur le vol pour Adélaïde, mais là, on a eu le temps de faire des prises de sang, etc. Nous, on nous a dit direct quarantaine ! Soit on fait les mêmes choses et les mêmes règles pour tout le monde. ». Il a finalement parlé de « préparation tronquée » et ajouté que tout cela était « scandaleux. »