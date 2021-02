Kimmer Coppejans éliminé à l’Open d’Australie: «J’ai commencé à penser à la victoire et cela m’a coûté cher»

Sorti avec brio des qualifications à Doha, l’Ostendais a ainsi mené deux sets à un et break d’avance dans les quatrième et cinquième sets contre le Tchèque Jiri Vesely (ATP 68) pour finir par s’incliner 6-4, 3-6, 6-7 (3/7), 6-3 et 6-3 après 3h28 de jeu.

« Le sentiment qui prédomine est évidemment la déception, même si je pense avoir très bien joué vu les circonstances », a-t-il confié après sa défaite. « Ce fut un match avec plusieurs retournements de situation. Je me suis bien sorti du trou dans le troisième set en sauvant trois balles de set à 5-4, 0-40, mais quand j’ai mené 3-1, 30-0 dans la quatrième manche, mon esprit s’est égaré. J’ai commencé à penser à la victoire et cela m’a coûté cher. Jusque-là, j’étais très concentré, mais ensuite, j’ai commis quelques bêtes fautes et moins bien servi. Il a sauté sur l’occasion et dans le cinquième set, il a mieux joué que moi. C’est peut-être une question d’expérience, car c’était mon premier match en cinq sets. »

« Un tournoi très particulier »

Kimmer Coppejans ne gardera d’ailleurs pas un grand souvenir de cet Open d’Australie. C’est qu’à côté de cette défaite, l’ancien vainqueur de Roland Garros junior, en 2012, s’était aussi retrouvé en quarantaine stricte avec interdiction de sortie pendant deux semaines à Melbourne pour avoir figuré dans un des trois avions comprenant un passager positif au Covid-19.