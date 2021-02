Le Standard devrait être privé d’Arnaud Bodart à Courtrai

« Il a sans doute une petite lésion du quadriceps et il y a donc des chances de ne pas l’avoir avec nous », explique Mbaye Leye, qui attendait plus de précisions de la part du staff médical du club. « C’est une grosse perte. J’avais fait le choix de le maintenir dans les buts à Seraing pour assurer une certaine continuité. Cela n’avait rien à voir avec le travail et le talent de Laurent Henkinet. On a la chance au Standard d’avoir un entraîneur des gardiens très compétent, avec Jan (Van Steenberghe), qui fera le nécessaire pour que Laurent soit prêt ».

Le retour de Selim Amallah n’est pas encore d’actualité. « On espère le revoir à l’entraînement en fin de semaine », dit encore le T1 du Standard. Collins Fai, lui, reprend avec ce lundi, et Nicolas Gavory la semaine prochaine normalement. « On ne récupère donc aucun joueur », dit Leye. « Pire, on risque de perdre un joueur de plus… »