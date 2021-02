Le Standard privé d’Arnaud Bodart à Courtrai

C’est un mini-événement que le stade des Éperons d’Or de Courtrai devrait abriter ce mardi soir. Pour la première fois depuis le 27 octobre 2019, Arnaud Bodart ne sera pas présent dans le but du Standard. En cause, une petite lésion au quadriceps qui l’empêchera de disputer un 60e match consécutif sous le maillot liégeois.

Si, la saison dernière, Michel Preud’homme avait décidé de faire confiance à Vanja Milinkovic-Savic pour entamer le parcours d’Europa League, Philippe Montanier avait préféré conserver son gardien titulaire lors des rencontres européennes, tout comme Mbaye Leye l’avait fait la semaine dernière lors du 16e de finale de Coupe de Belgique à Seraing. «Pour assurer une certaine continuité», explique le T1 du Standard, qui lancera donc Laurent Henkinet dans la bagarre. «Cela n’avait rien à voir avec le travail et le talent de Laurent, qui a déjà démontré son potentiel dans les clubs par lesquels il est passé. La manière dont il s’entraîne me fait dire que le Standard a la chance de pouvoir disposer d’un entraîneur des gardiens très compétent. Je suis certain que Jan Van Steenberghe fera le nécessaire pour que Laurent soit prêt…»

Prêt à effectuer ses grands débuts sous le maillot liégeois et à reprendre du service, onze mois après son tout dernier match, disputé avec OH Louvain sur la pelouse du Beerschot le 8 mars 2020, en finale aller pour la montée en Division 1A. Prêt aussi à retrouver un club, Courtrai, qu’il connaît très bien pour y avoir évolué lors de la saison 2014-2015, sous les ordres d’Yves Vanderhaeghe, défendant au passage à 20 reprises les buts flandriens.