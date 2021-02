Trottoirs enneigés: qui doit déblayer?

Le temps sera très nuageux et froid ce lundi après-midi avec, par moments, quelques faibles chutes de neige, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre -5 degrés dans le nord du pays et 0 degré dans le sud. La vigilance restera de mise quant aux routes glissantes à cause de la neige ou de la congélation des portions de routes mouillées.

Alors que le mercure va encore chuter cette semaine, quelles sont vos obligations pour faciliter la circulation en toute sécurité des piétons ?