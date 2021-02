Les Bourses européennes et Wall Street continuent à sourire, en attendant la relance

A Paris, le CAC 40 prenait 0,66% à 12h50. Francfort gagnait 0,30%, Milan 1,50% et Madrid 0,47%. Ces quatre indices ont conclu vendredi leur plus belle semaine depuis novembre avec des gains entre 4,6% et 7%. Francfort évoluait lundi au niveau de son record absolu en séance.

Londres gagnait pour sa part 1,07% dans le sillage de sa meilleure semaine depuis janvier.