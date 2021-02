LN24 bientôt accessible sur la plateforme Auvio

La première chaîne d’info en continu créée en 2019, LN24, va rejoindre Auvio, la plateforme digitale francophone belge.

Joan Condijts, CEO et cofondateur de LN24, s’explique sur le site web de la chaîne : « En un peu plus d’un an à peine, LN24 s’est imposée dans le paysage médiatique belge comme une source d’information en continu de référence. Les téléspectateurs et internautes sont de plus en plus nombreux à s’informer via nos canaux. Ils sont aujourd’hui plus de 2,5 millions par semaine. Afin de poursuivre cette croissance exceptionnelle, la plateforme Auvio qui réunit déjà plusieurs médias locaux nous a paru la plus appropriée pour atteindre cet objectif de toucher un public toujours plus large. »

Tous les contenus, qui seront progressivement déployés en live et en replay à partir du printemps prochain, seront labellisés « LN24 » sur Auvio.