Remco Evenepoel reprend les entraînements: «Il devrait pouvoir faire le Tour d’Italie», assure Patrick Lefevere

« Je suis très heureux de cette nouvelle et Remco est également ravi. Lorsque vous voyez le début de sa carrière, puis une chute qui a tout ralenti. Le fait qu’il puisse s’entraîner à nouveau est fantastique », a réagi Patrick Lefevere. « Je ne suis pas seulement heureux pour Remco, mais aussi pour toute l’équipe. Nous allons maintenant essayer de ne sauter aucune étape en vue de son retour à la compétition. Nous n’allons rien précipiter. Remco est resté inactif pendant trop longtemps. Il revient maintenant d’une période d’environ sept à huit semaines sans être monté sur son vélo. Le Tour d’Italie sera la première course lors de laquelle nous pourrions l’aligner. »

Le Tour d’Italie, qui aura lieu du 8 au 30 mai, sera donc le premier grand tour de la jeune carrière d’Evenepoel. « Le Giro devrait être possible mais Remco ne devra pas connaître de rechute. Nous essayons vraiment de le ramener là où il doit être, dans le peloton », a ajouté Lefevere. « Avec des entraînements appropriés et sophistiqués, tout cela devrait être réalisable. Il ira au Tour d’Italie sans pression. Il faudra voir comment son corps réagit à une course à étapes de trois semaines. Je suis avant tout heureux que Remco a de nouveau des perspectives positives. »