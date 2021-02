Real Madrid: Rudi Garcia défend Eden Hazard

Décidément, la guigne n’épargne pas Eden Hazard. Entre une succession de blessures, le coronavirus et des prestations en demi-teinte, le Belge n’a toujours pas convaincu en Espagne. Pire, il est de nouveau sur la touche pour les prochaines semaines, à la suite d’une blessure musculaire au quadriceps. Cette saison, il n’a disputé que 13 rencontres pour seulement deux buts inscrits. Un bilan trop maigre qui ne correspond pas aux attentes de la direction madrilène. D’autant que celle-ci avait délié les cordons de la bourse en 2019 pour l’attirer.

Si l’ancien joueur de Chelsea est critiqué dans la péninsule ibérique, il peut néanmoins compter sur le soutien de Rudi Garcia, son ancien coach lors de sa période lilloise. Interrogé sur BeIn Sports, l’actuel entraîneur de Lyon n’a pas hésité à prendre la défense de son ex-joueur. « On a un Real qui comptait beaucoup sur Eden Hazard et Eden est très malheureux de ne pas pouvoir aider son équipe », pose Rudi Garcia, avant de poursuivre son raisonnement. « Malheureusement, la seule chose qu’on peut souhaiter, c’est qu’il revienne à 100 % et qu’il puisse enfin montrer tout le talent qui est le sien parce que c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il a un jeu qui nécessite beaucoup d’accélérations, de changements de direction, donc je pense qu’il a besoin d’être bien physiquement. Il revient, se remet à niveau, commence à être bon et il a de nouveau un pépin. Il doit à chaque fois recommencer sur le plan athlétique à récupérer toutes ses forces et notamment cette capacité d’accélération. C’est vraiment nuisible pour son jeu. »

Soutenu par Zinédine Zidane, Eden Hazard sait que son crédit commence à être de plus en plus compté à la Casa Blanca. Qui, selon les dires de Dimitar Berbatov, devrait envisager de la vendre l’été prochain. Évidemment, on n’en est pas encore là… La priorité actuelle demeurant son retour en forme. C’est en tout cas ce que les Diables rouges espèrent… en vue de l’Euro.