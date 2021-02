Medi-Market reprend huit pharmacies iU

iU avait introduit une demande de procédure en réorganisation judiciaire en septembre 2020.

Medi-Market Group totalise actuellement 58 parapharmacies (50 en Belgique et au Luxembourg, une en France et sept en Italie), ainsi que 25 officines de pharmacie et six instituts de beauté.

La société ajoute à son réseau huit parapharmacies situées dans des centres commerciaux ou des artères très fréquentées, comme les shoppings de Woluwé, du Westland ou encore Belle-Étoile au Luxembourg.