Le nombre de biens de contrefaçon saisis a triplé l'an dernier

Au total, 1.110.056 biens ont été saisis, d'une valeur estimée à 51,25 millions d'euros. La forte hausse du nombre de biens contrefaits saisis résulte de plusieurs prises d'envergure. Ainsi, outre une cargaison de plus de 500.000 paquets de cigarettes venant de Chine, un envoi de 106.800 CD et une cargaison de 94.800 cartes Nintendo ont été saisis. Les cigarettes, les CD et les jouets sont d'ailleurs les principales catégories de biens saisis.

Comme les autres années, la majorité des produits contrefaits proviennent de Chine (71,5% des biens et plus de 80% pour la Chine et Hong Kong). La Turquie occupe cette année la deuxième place (12,4% des biens contrefaits saisis): dans ce cas, il s'agit surtout de textile et de bijoux.