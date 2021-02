Après deux saisons en mode machine de guerre (une Ligue des Champions et le record de points pour un vice-champion en 2019, le premier titre de champion après 30 ans en 2020), Liverpool retombe les pieds sur terre. À moins d’un miracle – auquel plus personne ne va croire du côté d’Anfield après ce 1-4 contre le grand rival de Manchester City –, le titre est déjà perdu et certains s’inquiètent même sur la capacité des « Reds » à terminer… dans le Top 4.