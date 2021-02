LN24 débarque sur Auvio: les journalistes de la RTBF s’inquiètent

Les programmes de LN24 seront progressivement diffusés sur Auvio à partir du printemps . De quoi entraîner, selon les journalistes du média public, «une confusion entre les contenus d’information du service public et ceux du média privé d’information en continu», mais aussi générer une «concurrence contreproductive» entre les deux rédactions, rapporte l’Echo.

De son côté, l’administrateur général de la RTBF Jean-Paul Philippot s’estime ravi d’accueillir LN24 sur Auvio, dont la vocation est pour lui «d’être une plateforme ouverte». «Cela ne remet nullement en cause l’indépendance éditoriale de chaque partenaire dont chaque contenu sera clairement identifié», a-t-il assuré.

Ce partenariat a pour but de renforcer l’offre «information» d’Auvio et de permettre à LN24 de toucher un public plus large, précise l’Echo.

Contactée par Belga, la présidente de la société des journalistes de la RTBF, Thi Diêm Quach, n’a pas souhaité commenter une note qui n’était pas destinée à l’extérieur de l’entreprise publique.