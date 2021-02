Coup dur pour Manchester United: Paul Pogba forfait pour les 16es de finale de l’Europa League

Selon un communiqué du club mancunien, Paul Pogba devrait donc être forfait pour les prochains matches des Red Devils, dont « la confrontation face à West Ham en FA Cup mardi, et celles face à la Real Sociedad en seizièmes de finale de l’Europa League », les 18 et 25 février prochains.

Plus en vue depuis son retour de blessure, le champion du monde français a été contraint de quitter la pelouse d’Old Trafford à la fin de la première mi-temps du match de samedi, se plaignant d’une douleur à la cuisse.

« C’est une blessure qui prendra quelques semaines à guérir », a déclaré Ole Gunnar Solskjaer à la chaîne interne du club, MUTV. « Il vient juste de commencer sa convalescence, en collaboration avec le personnel médical, et nous le ramènerons aussi vite et aussi sûrement que possible. »