Pas d’Euro pour Rodrigo Beenkens: Vincent Langendries devient la nouvelle voix des Diables rouges sur la RTBF

Voilà quelques temps que Rodrigo Beenkens, qui aurait commenté l’Euro des Diables s’il s’était joué en 2020, se détache de plus en plus du foot sur la RTBF, même s’il couvre encore quelques matches pour Studio Foot. En revanche, son absence a été très remarquée à La Tribune, malgré un appel du pied de Benjamin Deceuninck dans nos éditions du 23 décembre dernier. Mais Rodrigo ne souhaite visiblement plus participer à l’émission du lundi, pour des raisons qui lui appartiennent.

En fait, la raison principale du passage de relais entre Rodrigo Beenkens et Vincent Langendries est l’actualité cycliste et sa couverture sur la RTBF. Place donc à Vincent Langendries, qui a déjà commenté plusieurs matches des Diables, mais est surtout devenu leur confident en assurant le suivi de leur actualité au quotidien, notamment lors de l’Euro 2016. Des liens étroits se sont ainsi tissés, au point que l’an dernier, quand Romelu Lukaku a accordé une interview exclusive à la RTBF, il a demandé que son interlocuteur soit Vincent Langendries. Et ce fut pareil pour les 30 ans d’Eden Hazard.