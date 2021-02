Vague de froid en Belgique: «Ce sont des jours propices pour le coronavirus», selon Steven Van Gucht

Les nouvelles contaminations restent stables en Belgique depuis plusieurs semaines. Mais l’arrivée de la vague de froid pourrait compliquer les choses, explique l’épidémiologiste Steven Van Gucht à nos confrères de Het Nieuwsblad.

Il explique que l’air sec et froid favorise la transmission du virus : «<UN>Ce sont des jours propices pour le coronavirus. Les grosses gouttelettes deviennent plus petites, s’attardent plus longtemps et peuvent se répandre facilement et rapidement dans une pièce. Les risques de production d’aérosols sont donc plus élevés ».

Par ces températures, nos voies respiratoires sont affaiblies, ce qui favoriserait également les contaminations, même si peu de preuves scientifiques peuvent le confirmer pour le moment : « Notre résistance peut être plus faible dans les voies aériennes supérieures, par exemple dans le nez. Le froid provoque une constriction des vaisseaux sanguins et une diminution de la circulation sanguine dans les muqueuses. Le mucus devient plus dur, ce qui affecte notre système immunitaire », explique le porte-parole interfédéral flamand.