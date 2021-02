Anderlecht: un cas positif au Covid-19 chez les U21, crainte pour les pros

Verschaeren, Delcroix et Vlap pour ne citer qu’eux ont été positifs et cela a eu forcément un impact sur leurs prestations et les résultats obtenus par le RSCA. Un épisode que l’on ne veut plus revivre du côté de Neerpede alors qu’il reste huit journées de phase classique. Pourtant, la psychose est de retour.

La semaine dernière, un cas positif a été décelé chez les U21 bruxellois dont l’entraîneur Craig Bellamy est désormais actif dans le staff du noyau A suite au futur départ de Nicolas Frutos. Toutes les personnes liées à ce groupe ont été placées en quarantaine jusque vendredi inclus. De nouveaux tests seront effectués jeudi. Si tous les résultats sont négatifs, les joueurs du noyau espoirs, qui sont privés de compétition en raison de la pandémie, pourront reprendre le chemin des entraînements samedi. Avec un espoir du côté d’Anderlecht: que dans le même temps, aucun nouveau cas ne soit détecté dans le groupe de Vincent Kompany.