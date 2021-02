Coupe de Belgique: Eupen - Olympic sera retransmis en direct sur le site Internet des Dogues

Le huitième de finale de ce mercredi à 17h entre les Pandas et les Dogues sera retransmis en direct et en « streaming » sur le site du club carolo (olympic-charleroi.be).

L’Olympic a en effet obtenu le feu vert d’Eleven, détenteur des droits, et conclu un accord avec Télésambre, qui fournira le matériel (caméra, micro, etc) et le commentateur (Jérémy Delforge). En revanche, il n’y a pas d’accord, à ce jour, pour une diffusion sur le site de l’AS Eupen.

Mais les fans des Pandas pourront évidemment se brancher sur le site de l’Olympic, même si les commentaires y seront forcément très carolos…