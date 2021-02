Vincent Kompany pense que la Belgique gagnera l’Euro et donne un conseil à Eden Hazard

Vincent Kompanya notamment commenté l’actualité des Diables rouges sur le plateau de « La Tribune ». Il a ainsi parlé d’Eden Hazard, un joueur au repos forcé pour cause de blessure. Une situation assez récurrente pour le Brainois au Real Madrid…

« Il a la chance d’avoir un réservoir de talent tellement grand qu’il peut se réinventer même pour une compétition qui arrive très vite. Si je peux lui donner un conseil, c’est de rester calme et concentré sur l’objectif. L’extérieur ne lui apportera rien », a expliqué le coach des Mauves.

L’ancien Diable rouge a ensuite évoqué l’Euro de football. « On est bien équipé pour gagner l’Euro quand on voit comment on a joué les derniers matches. »