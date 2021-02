Basket: Liège, dominé par le Brussels, était aux abonnés absents

L’athlétique intérieur était attendu aux côtés de Iljins (2.13), Djurisic (2.06) et Moris (2.04) pour contrecarrer l’armada de géants de la Cité ardente (Gorgemans 2.13, Iarochevitch 2.07, Stilmant 2.08, Bruwier 2.04) dans une prometteuse bataille de Titans. Pour Liège, vaincre dans la raquette était nécessaire, défendre 40 minutes encore plus. Et directement (15 secondes), Chol (entré dans le 5 de base tout comme Potier en face) y allait d’un tip-in victorieux avant deux nouveaux points (2-4) dans une approximation de basket de part et d’autre avant que les visiteurs ne trouvent le bon tempo.

On jouait depuis un peu plus de 5 minutes (6-13) et les trois Liégeois du Brussels, dont un super Robeyns, étaient montés au jeu. Clairement, Liège ne dominait pas la raquette. Malgré une évidente bonne volonté, dont Lemaire était le témoignage, le club principautaire, ratant beaucoup (air ball) et perdant trop de ballons (passes dans les gradins), n’était pas au rendez-vous et pensait déjà à mieux terminer qu’à gagner !

Le jeu intérieur reprenait des couleurs (19-33) à Liège, mais ceux à l’aile et à la distribution restaient absents. Avec 21-41 et 25-46 au repos, une fois de plus le match était terminé avant la fin et le reste allait se dérouler sans véritable enjeu. Triste prestation des Liégeois qui n’ont rien montré.